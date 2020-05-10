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Кличко рассказал, какие районы Киева больше других страдают от коронавируса (КАРТА)https://racurs.ua/n137988-klichko-rasskazal-kakie-rayony-kieva-bolshe-drugih-stradaut-ot-koronavirusa-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве поразил уже 1 тыс. 805 больных, 37 случаев стали фатальными. Число киевлян, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека.
Среди них есть двое медиков, сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко. Умерли за прошедшие сутки трое больных.
Наибольшая динамика заболеваемости в Киеве — в Дарницком и Деснянском районах. Например, в Дарницком за сутки зафиксировали 11 случаев коронавируса. Пять случаев выявлено в Подольском районе, четыре — в Деснянском, по три — в Печерском и Святошинском.
Эти районы густонаселенные и многие люди не соблюдают правила безопасности, — пояснил мэр.
Наибольшее количество больных в Киеве с начала эпидемии зафиксировали в Печерском районе — 379.
В больницы столицы госпитализировали за сутки 15 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева.
Вчера Кличко собщил, что за сутки в столице заболели 12 медиков.