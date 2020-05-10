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Коронавірус у Києві: Кличко розповів, які райони потерпають найбільше, фото — КМДА

Кличко розповів, які райони Києва найбільше потерпають від коронавірусу (КАРТА)

10 тра 2020, 12:28
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Коронавірус у Києві вразив вже 1 тис. 805 хворих, 37 випадків стали летальними. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, збільшилася за минулу добу ще на 34 людини.

Серед них є двоє медиків, повідомив сьогодні мер столиці Віталій Кличко. Померли за минули добу троє хворих.

Найбільша динаміка захворюваності в Києві — у Дарницькому та Деснянському районах. Наприклад, у Дарницькому за добу зафіксували 11 випадків коронавірусу. П’ять випадків виявлено в Подільському районі, чотири — у Деснянському, по три — в Печерському і Святошинському.

Ці райони густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки, — пояснив мер.

Найбільша кількість хворих у Києві з початку епідемії зафіксували у Печерському районі — 379.

Коронавірус у Києві, карта — В.Кличко



До лікарень столиці госпіталізували за добу 15 пацієнтів. Інші — лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

Учора Кличко розповів, що за добу в столиці захворіли 12 медиків.

Джерело: Ракурс


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