Коронавірус у Китаї: Пекін просив ВООЗ приховати інформацію про епідемію, фото — Бюро 24/7

https://racurs.ua/ua/n137987-zmi-pekin-prosyv-vooz-pryhovaty-informaciu-pro-koronavirus-v-kytayi.html

Ракурс

Коронавірус у Китаї привертає увагу світової преси та розвідки. Німецькі ЗМІ встановили, що Пекін просив Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) приховати інформацію про коронавірус.

Китайський лідер Сі Цзіньпін начебто попрохав ВООЗ відкласти заяву про передачу коронавірусу від людини до людини, а також про те, що ситуація може перетвориться в пандемію.

Такі події розгорнулися ще 21 січня, відзначає Der Spiegel, посилаючись на матеріали, зібрані розвідкою ФРН.

Тоді Сі Цзіньпін просив главу ВООЗ Тедороса Адана Гебреісуса відкласти попередження про пандемію. Китай витратив кілька тижнів на інформаційну боротьбу, щоб не виглядати в світових ЗМІ джерелом коронавірусу.

Однак в ВООЗ дану публікацію не вважають достовірною.

Доктор Тедрос і президент Китаю не розмовляли 21 січня, і вони ніколи не розмовляли по телефону. Такі неточні повідомлення відволікають від зусиль ВООЗ і всього світу з припинення пандемії COVID-19, — йдеться в повідомленні ВООЗ.





22 січня ВООЗ заявила, що в Ухані коронавірус продовжує поширюватися. Тим самим ВООЗ відмовилася йти на повідку у лідера КНР. Це спростовує твердження президента США Дональда Трампа, який раніше неодноразово звинувачував ВООЗ у «прокитайській політиці». Кілька днів тому Трамп навіть заявив, що не має наміру фінансувати ВООЗ через незгоду з її діями.

Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Штати володіють інформацією, яка підтверджує вину Пекіна у розповсюдженні коронавірусу по всьому світу.