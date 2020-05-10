Коронавирус в Китае: Пекин просил ВОЗ скрыть информацию об эпидемии, фото — Бюро 24/7

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Коронавирус в Китае продолжет привлекать внимание мировой прессы и разведки. Немецкие СМИ установили, что Пекин просил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) скрыть информацию о коронавирусе.

Китайский лидер Си Цзиньпин якобы попросил ВОЗ отложить заявление о передаче коронавируса от человека к человеку, а также о том, что ситуация может превратится в пандемию.

Такие события развернулись еще 21 января, отмечает Der Spiegel, ссылаясь на материалы, собранные разведкой ФРГ.

Тогда Си Цзиньпин просил главу ВОЗ Тедороса Адана Гебреисуса отложить предупреждения о пандемии. Китай потратил несколько недель на информационную борьбу, чтобы не выглядеть в мировых СМИ источником коронавируса.

Однако в ВОЗ данную публикацию не считают достоверной.

Доктор Тедрос и президент Китая не разговаривали 21 января, и они никогда не разговаривали по телефону. Такие неточные сообщения отвлекают от усилий ВОЗ и всего мира по прекращению пандемии COVID-19, — говорится в сообщении ВОЗ.





22 января ВОЗ заявила, что в Ухане коронавирус продолжает распространяться. Тем самым организация отказалась идти на поводу у лидера КНР. Это опровергает утверждение президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно обвинял ВОЗ в «прокитайской политике». Несколько дней назад Трамп даже заявил, что не намерен финансировать ВОЗ из-за несогласия с ее действиями.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штаты владеют информацией, подтверждающей вину Пекина в распространении коронавируса по всему миру.