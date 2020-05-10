Онлайн-образование: Учительница на Харьковщине читает на карантине школьникам рэп-уроки, скриншот видео

https://racurs.ua/n137986-uchitelnica-na-harkovschine-chitaet-uchenikam-rep-uroki-video.html

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Онлайн-образование во время карантина может быть креативным. Рэп-уроки во время дистанционного обучения на карантине читает своим воспитанникам учительница на Харьковщине.

Ольга Халепа из села Яковлевка Лозовского района решила оригинально подойти к образованию в чрезвычайных условиях. Она решила записывать рэп на тему естествознания и биологии. Ролики стали дополнением к традиционным дистанционным урокам в 5−8 классах Яковлевского лицея.

На YouTube-канале учительница выложила уже семь роликов. Некоторые из них пересмотрели уже 5 тыс. раз.

Рэп для учеников Халепа читает от начала карантина. Научные термины рифмует под музыку, снимает на смартфон и сама монтирует видео. Говорит, что таким образом пытается удержать внимание учащихся во время дистанционного обучения.

В такой игровой песенной форме можно детям давать информацию тогда, когда им трудно ее воспринимать, — говорит Ольга.

Отдельный трек Халепа посвятила коллегам, которые работают во время карантина. Песню «Дистанцуха» она подписала так: «Учителям Украины, пережившим и выжившим».

Мой ребенок голодный, в доме разруха, потому что учительница работает — у нее «дистанцуха», — это строки из трека о «дистанцухе», в котором она также критикует Минобразования.





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