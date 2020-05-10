Онлайн-освіта: Вчителька на Харківщині читає на карантині учням реп-уроки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n137986-vchytelka-na-harkivschyni-chytaie-uchnyam-rep-uroky-video.html

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Онлайн-освіта під час карантину може бути креативною. Реп-уроки під час дистанційного навчання на карантині читає своїм учням вчителька на Харківщині.

Ольга Халепа із села Яковлівка Лозівського району вирішила оригінально підійти до освіти під час надзвичайної ситуації. Вона вирішила записувати реп на тему природознавства та біології. Вони стали доповненням до традиційних дистанційних уроків у 5−8 класах Яковлівського ліцею.

На YouTube-каналі вчителька виклала вже сім роликів. Деякі з них переглянули вже 5 тис. разів.

Реп для учнів Халепа читає від початку карантину. Наукові терміни римує під музику, знімає на смартфон і сама монтує відео. Каже, що у такий спосіб намагається втримати увагу учнів під час дистанційного навчання.

У такій ігровій пісенній формі можна дітям подавати інформацію тоді, коли їм важко її сприймати, — каже Ольга.

Окремий трек Халепа присвятила колегам, які працюють під час карантину. Пісню «Дистанцуха» вона підписала так: «Вчителям України, які пережили та вижили».

Моє дитя голодне, у хаті розруха, бо вчителька працює — у неї «дистанцуха» — це рядки із треку про «дистанцуху», у якому також вона й критикує Міносвіти.





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