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Гугл присвятив Дню матері дудл із сюрпризом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n137985-gugl-prysvyatyv-dnu-materi-dudl-iz-surpryzom-foto.htmlРакурс
Google випустив анімований дудл, присвячений сьогоднішньому Дню матері. Анімована картинка цього разу із сюрпризом, вона буде відображатися на головній сторінці пошуковика впродовж доби.
У сьогоднішньому doodle Гугл пропонує створити подарунок для матері і надіслати їй власну картинку.
На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні. Фактично Google пропонує власноруч намалювати привітання.
Після того, як листівка готова, її можна надіслати мамі поштою або поділитися в соцмережах.
Нові дудлз своїх користувачів Google оприлюднив в архіві. Пошуковик обрав там найгарніші, на його думку, картинки.
Нагадаємо, що в Україні День матері, починаючи з 2000 року, законодавчо відзначається щорічно у другу неділю травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії.