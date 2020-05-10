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Ракурс
Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Гугл

Гугл присвятив Дню матері дудл із сюрпризом (ФОТО)

10 тра 2020, 10:40
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Google випустив анімований дудл, присвячений сьогоднішньому Дню матері. Анімована картинка цього разу із сюрпризом, вона буде відображатися на головній сторінці пошуковика впродовж доби.

У сьогоднішньому doodle Гугл пропонує створити подарунок для матері і надіслати їй власну картинку.

Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google

На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні. Фактично Google пропонує власноруч намалювати привітання.

Після того, як листівка готова, її можна надіслати мамі поштою або поділитися в соцмережах.

Нові дудлз своїх користувачів Google оприлюднив в архіві. Пошуковик обрав там найгарніші, на його думку, картинки.

Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google

Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google

Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google

Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google



Новий дудл Google: пошуковик приготував сюрприз до Дня матері, фото — Google

Нагадаємо, що в Україні День матері, починаючи з 2000 року, законодавчо відзначається щорічно у другу неділю травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії.

Джерело: Ракурс


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