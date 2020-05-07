Гугл дудл. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n137832-gugl-novym-dudlom-proponuie-korystuvacham-stvoryty-hip-hop-trek-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) продовжує марафон із найпопулярніших інтерактивних дудлів (doodle) останніх років для тих, хто сумує на карантині.

Сьогодні на стартовій сторінці пошуковика з’явився дудл, присвячений жанру музики хіп-хоп. Вперше він був доступний для користувачів 11 серпня 2017 року.

На стартовій сторінці пошуковика сьогодні можна милуватися анімованим зображенням, на якому зображені літери, які грають на діджейським пульті. А одна з них навіть танцює під створений біт.

Якщо натиснути на це зображення, відкривається інтерактивна гра. Гугл пропонує користувачам самостійно створити трек. Для цього потрібно пройти коротке навчання, щоб зрозуміти, як працює кроссфейдер для діджеїв. За допомогою цих вертушок можна створювати музику. А головний герой дудла — репер Fab 5 Freddy — розповідає про історію виникнення цього музичного напрямку.

Дудл присвячений 44 дню народження хіп-хопу. Цей жанр зародився 11 серпня 1973 року в Нью-Йорку. Саме тоді діджей Kool Herc створив унікальну музику і назвав її new school funk. Ця подія відбулася на проспекті Седжвік в Бронксі, його тепер називають місцем народження хіп-хопу.

Як відомо, ця серія дудлів називається «Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років». Щодня Гугл публікує на стартовій сторінці пошуковика один зі старих дудлів із грою.

Нагадаємо, раніше Гугл запропонував зіграти в інтерактивну гру «Скотвілл».