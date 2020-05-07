Гугл дудл. Фото: Google

https://racurs.ua/n137832-gugl-novym-dudlom-predlagaet-polzovatelyam-sozdat-hip-hop-trek-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) продолжает марафон из самых популярных интерактивных дудлов (doodle) последних лет для тех, кто скучает на карантине.

Сегодня на стартовой странице поисковика появился дудл, посвященный жанру музыки хип-хоп. Впервые он был доступен для пользователей 11 августа 2017 года.

На стартовой странице поисковика сегодня красуется анимированное изображение, на котором изображены буквы, играющие на диджейском пульте. А одна из них даже танцует под созданный бит.

При клике на это изображение открывается интерактивная игра. Гугл предлагает пользователям самостоятельно создать трек. Для этого нужно пройти короткое обучение, чтобы понять, как работает кроссфейдер для диджеев. С помощью этих вертушек можно создавать музыку. А главный герой дудла — рэпер Fab 5 Freddy — рассказывает об истории возникновения этого музыкального направления.

Дудл посвящен 44 дню рождения хип-хопа. Этот жанр зародился 11 августа 1973 года в Нью-Йорке. Именно тогда диджей Kool Herc создал уникальную музыку и назвал ее new school funk. Это событие произошло на проспекте Седжвик в Бронксе, его теперь называют местом рождения хип-хопа.

Как известно, эта серия дудлов называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет». Ежедневно Гугл публикует на стартовой странице поисковика один из старых дудлов с игрой.

Напомним, ранее Гугл предложил сыграть в интерактивную игру «Скотвилл».