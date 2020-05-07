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Гугл дудл. Фото: Google

Гугл новым дудлом предлагает пользователям создать хип-хоп трек (ФОТО)

7 мая 2020, 09:07
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Гугл (Google) продолжает марафон из самых популярных интерактивных дудлов (doodle) последних лет для тех, кто скучает на карантине.

Сегодня на стартовой странице поисковика появился дудл, посвященный жанру музыки хип-хоп. Впервые он был доступен для пользователей 11 августа 2017 года.

На стартовой странице поисковика сегодня красуется анимированное изображение, на котором изображены буквы, играющие на диджейском пульте. А одна из них даже танцует под созданный бит.

Гугл дудл. Фото: Google

При клике на это изображение открывается интерактивная игра. Гугл предлагает пользователям самостоятельно создать трек. Для этого нужно пройти короткое обучение, чтобы понять, как работает кроссфейдер для диджеев. С помощью этих вертушек можно создавать музыку. А главный герой дудла — рэпер Fab 5 Freddy — рассказывает об истории возникновения этого музыкального направления.

Дудл посвящен 44 дню рождения хип-хопа. Этот жанр зародился 11 августа 1973 года в Нью-Йорке. Именно тогда диджей Kool Herc создал уникальную музыку и назвал ее new school funk. Это событие произошло на проспекте Седжвик в Бронксе, его теперь называют местом рождения хип-хопа.



Как известно, эта серия дудлов называется «Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет». Ежедневно Гугл публикует на стартовой странице поисковика один из старых дудлов с игрой.

Напомним, ранее Гугл предложил сыграть в интерактивную игру «Скотвилл».


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