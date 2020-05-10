Новый дудл Google: поисковик приготовил сюрприз ко Дню матери, фото — Google

https://racurs.ua/n137985-gugl-posvyatil-dnu-materi-dudl-s-surprizom-foto.html

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Google выпустил анимированный дудл, посвященный сегодняшнему Дню матери. Анимированная картинка в этот раз с сюрпризом, она будет отображаться на главной странице поисковика в течение суток.

В сегодняшнем doodle Гугл предлагает создать подарок для матери и прислать ей собственную картинку.

На панели интерактивного дудла есть готовые предметы, которые можно разместить на интерактивном поздравлении. Фактически Google предлагает собственноручно нарисовать поздравление.

После того, как открытка готова, ее можно направить маме по почте или поделиться в соцсетях.

Новые дудлз своих пользователей Google обнародовал в архиве. Поисковик выбрал там самые красивые, по его мнению, картинки.

Напомним, что в Украине День матери, начиная с 2000 года, законодательно отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии.