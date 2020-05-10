Коронавирус: Украина преодолела рубеж в 15 тыс. больных, в мире уже более 4 млн инфицированных, фото — Голос Америки

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Коронавирус в Украине привел к инфицированию уже более 15 тыс. граждан. Число зараженных 10 мая увеличилось еще на 522 человека.

Вчера в Министерстве здравоохранения сообщали о 515 новых случаях коронавируса в сутки.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9.00 10 мая в Украине 15 тыс. 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Умер 391 человек, 2 тыс. пациентов выздоровели. Больше всего случаев коронавирусной болезни, как и раньше, в Киеве (1805), Ивано-Франковской (1116), Тернопольской (999) и Черновицкой областях (2268).

В мире число больных превышает 4 млн. За последние сутки в мире обнаружили еще 85 тыс. 202 случая. Общее количество зараженных за все время составило 4 млн 24 тыс. 321.

Умерли от COVID-19 за последние 24 часа в мире 4 тыс. 404 человека. Общее количество жертв коронавируса на планете теперь составляет 279 тыс. 321 человек.

Лидеры печального антирейтинга — США. Число смертей в этой стране превышает 77 тыс. В университете Хопкинса сообщили, что в Соединенных Штатах с середины апреля регистрируют ежедневно в среднем по 2 тыс. смертей от COVID-19.

Общее число случаев в США превысило 1,25 млн. Новые заражения наиболее интенсивно регистрируются в Иллинойсе, Мэриленде, Миннесоте, Теннесси, Техасе, Вирджинии и Висконсине, сообщается на Tracking Project.

Напомним, что в Украине с 11 мая открывают салоны красоты, кафе и магазины. Впрочем, обязательное соблюдение общих правил карантина продлили до 22 мая.