Коронавірус: Україна подолала рубіж у 15 тис. хворих, у світі вже понад 4 млн інфікованих, фото — Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n137984-ukrayina-podolala-rubij-u-15-tys-hvoryh-na-koronavirus-u-sviti-vje-ponad-4-mln-infikovanyh.html

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Коронавірус в Україні призвів до інфікування вже понад 15 тис. громадян. Кількість інфікованих 10 травня збільшилася ще на 522 людини.

Учора в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли про 515 нових випадків коронавірусу за добу.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на 9.00 10 травня в Україні 15 тис. 232 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Померла 391 людина, 2 тис. пацієнтів одужали. Найбільше випадків коронавірусної хвороби, як і раніше, у Києві (1805), Івано-Франківській (1116), Тернопільській (999) і Чернівецькій областях (2268).

У світі кількість хворих на коронавірус перевищує 4 млн. За останню добу в світі виявили ще 85 тис. 202 випадки. Загальна кількість заражених за весь час склала 4 млн 24 тис. 321.

Померли від COVID-19 за останні 24 години в світі 4 тис. 404 людини. Загальна кількість жертв коронавірусу на планеті тепер становить 279 тис. 321 осіб.

Лідери сумного антирейтингу — США. Кількість смертей в цій країні перевищує 77 тис. В університеті Хопкінса повідомили, що у Сполучених Штатах з середини квітня реєструють щодня в середньому по 2 тис. смертей від COVID-19.

Загальна кількість випадків в США перевищила 1,25 мільйона. Нові зараження найбільш інтенсивно реєструються в Іллінойсі, Меріленді, Міннесоті, Теннессі, Техасі, Вірджинії і Вісконсіні, повідомляється на Tracking Project.

Нагадаємо, що в Україні від 11 травня відкривають салони краси, кафе та магазини. Утім, обов’язкове дотримання загальних правил карантину продовжили до 22 травня.