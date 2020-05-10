Спека не зупинить коронавірус, фото — Pixabay

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Коронавірус не зупинить спека, вона не заважає йому поширюватися. До такого висновку прийшли американські та канадські вчені.

Два дослідження, які проводилися одночасно, але окремо один від одного, зруйнували сподівання на те, що високі літні температури призупинять розповсюдження хвороби.

Науковці заявили, що ризик передачі коронавірусу знижується тільки приблизно на 1,5% на кожні 25 градусів за Цельсієм, повідомляє Daily Mail.

Вчені з Університету Торонто розглянули в цілому понад 375 тис. підтверджених випадків COVID-19 в США і Канаді в березні. Вони порівняли вплив температури, вологості та карантинних заходів (закриття шкіл, обмеження масових зібрань) на поширення хвороби.

Зв’язку між температурою повітря і зростанням інфекції науковці не відшукали. Епідеміолог з канадського університету професор Діон Гесинк зауважила, що літо не зупинить коронавірус, і важливо, щоб люди це розуміли.

Що більше заходів у сфері охорони здоров’я проводилося в тому чи іншому регіоні, тим більший вплив це мало на уповільнення зростання епідемії, — прокоментувала результати дослідження Гесинк.

Раніше французькі вчені встановили, що коронавірус гине впродовж 15 хвилин при температурі 92 градуси Цельсія.