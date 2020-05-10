Ляшко затвердив рекомендації для роботи відкритих після 11 травня установ і закладів, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137990-lyashko-zatverdyv-rekomendaciyi-dlya-roboty-vidkrytyh-pislya-11-travnya-ustanov-i-zakladiv.html

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Вихід з карантину в Україні починається після 11 травня. Сьогодні головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації, яких необхідно дотримуватися установам, закладам та підприємствам, які відновлять роботу.

Заступник міністра охорони здоров’я підписав постанови, що регулюють такі сфери: в перукарнях та салонах краси; при роботі закладів громадського харчування; при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях; при наданні стоматологічної допомоги.

Ляшко нагадав, що влада намагається знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки, а послаблення карантину не скасовує правил безпеки щодо COVID-19.

Всього у плані Кабміну, за умови зменшення темпів захворюваності, є п’ять етапів поступово виходу з карантину. При цьому деякі з етапів можуть розпочатись одночасно.

Серед послаблень із 12 травня — відкриття парків, лісопарків та прибережних зон, салонів краси. Можливо відновлять роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Крім того, з 11 травня можуть запрацювати кав’ярні на виніс, а також автомийки, веломагазини, велопрокат, нотаріуси, адвокати та аудитори.