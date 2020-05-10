Ляшко розповів, скільки ще українцям доведеться носити маски. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138001-lyashko-rozpoviv-skilky-sche-ukrayincyam-dovedetsya-nosyty-masky.html

Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують із 11 травня, але українці поки що не зможуть зняти маски. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сподівається, що до кінця літа масковий режим буде завершено. Це станеться за умови, якщо кількість випадків зараження коронавірусом у країні буде йти на спад.

Якщо кількість випадків зараження буде знижуватися, то є велика ймовірність того, що в Україні масковий режим буде скасовано влітку. Не виключено, що в країні навіть відкриються дитячі садки. Але якщо сезонність не вплине на поширення інфекції, то виходити з карантину буде складніше, заявив Ляшко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Якщо щодня буде фіксуватися 350−500 нових випадків зараження, то маска може залишитися обов’язковим аксесуаром до кінця цього року.

За словами головного санітарного лікаря, протягом усього карантину українці повинні залишатися в масках, користуватися антисептиками і дотримуватися дистанції. Іншого способу захистити себе від інфікування поки що немає.

Уряд розробив поетапний план виходу країни з карантину, але він безпосередньо залежить від кількості заражених. Наступний перегляд карантину буде 22 травня.

Як раніше писав «Ракурс», Ляшко назвав умови відновлення роботи метро в Україні. Він уточнив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде залежати від епідемічної ситуації в Україні.