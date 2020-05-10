Во Львовской области не будут смягчать карантин до 15 мая. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин во Львовской области 11 мая смягчать не будут. Такое решение было принято сегодня областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с увеличением количества больных и летальных случаев от коронавируса в области, комиссия обязала продлить карантинные ограничения до 15 мая, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Послабления карантинных ограничений, которые предусмотрены Кабинетом министров с 11 мая, будут введены в области с 15 мая.

На протяжении последних дней в области постоянно возрастало количество фактов заражения коронавирусом.

Только за последние сутки ПЦР-тесты подтвердили инфицирование коронавирусом 54 жителей Львовщины, двое пациентов скончались.

На лечении в стационарах находятся 260 больных, 22 из них — в отделении реанимации, шестеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего коронавирус диагностирован у 753 человек. Жертвами COVID-19 стали 20 пациентов, полностью излечились от инфекции 152 человека.

Как ранее писал «Ракурс», в Минздраве назвали условия для возобновления работы метро в Украине. Принятие решения об открытии метро будет напрямую зависеть от эпидемической ситуации в Украине.