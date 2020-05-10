У Львівській області не будуть пом'якшувати карантин до 15 травня. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин у Львівській області 11 травня пом’якшувати не будуть. Таке рішення було прийнято сьогодні обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих та летальних випадків від коронавірусу в області, комісія зобов’язала продовжити карантинні обмеження до 15 травня, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Послаблення карантинних обмежень, які передбачені Кабінетом міністрів із 11 травня, будуть введені в області з 15 травня.

Протягом останніх днів в області постійно зростала кількість фактів зараження коронавірусом.

Тільки за останню добу ПЛР-тести підтвердили інфікування коронавірусом 54 жителів Львівщини, двоє пацієнтів померли.

На лікуванні у стаціонарах перебувають 260 хворих, 22 із них — у відділенні реанімації, шестеро хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Всього коронавірус діагностовано у 753 осіб. Жертвами COVID-19 стали 20 пацієнтів, повністю вилікувалися від інфекції 152 особи.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві охорони здоров’я назвали умови для відновлення роботи метро в Україні. Ухвалення рішення про відкриття метро буде залежати від епідемічної ситуації в Україні.