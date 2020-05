Завтра Праздник желудка. Фото: ТВ Центр

Завтра, 11 мая, праздник всех людей, которые любят много поесть. В США отмечается Праздник желудка. Американцы называют его днем, когда можно есть все, что хочется (Eat what you want day).

Этот праздник является настоящим пиршеством для людей с избыточным весом и тех, кто постоянно сидит на новомодных диетах, ведь именно 11 мая можно нарушать все правила питания. В этот день каждый имеет право от души «накормить свой желудок» любимыми блюдами, которые, чаще всего, содержат большое количество калорий и не слишком полезны для здоровья.

Считается, что основателем праздника разрешенного чревоугодия был актер Томас Рой. Он считал, что раз в году можно предаться обжорству и это не отразится на фигуре.

11 мая отмечается еще один необычный праздник — День глаженых шнурков. Существует версия, что этот праздник посвящен ничегонеделанию, или лени. По другой версии, праздник возник с целью протеста против нежелательных действий. Всем известна фраза: «Сейчас, только шнурки поглажу». Она означает отказ от выполнения какой-либо просьбы. Эта фраза и легла в основу данного праздника.

Также 11 мая отмечается народный праздник Березосок. Этот день посвящен березовому соку. Считается, что самый вкусный и полезный сок течет в верхних ветках деревьев и он может исцелить от многих болезней.

А вот заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендуется. По народным поверьям, пользы от такого сока не будет. Раньше с этого дня начинали поить березовым соком больных, которые страдали сезонными лихорадками.

В понедельник, 11 мая, именины отмечают Кирилл, Виталий, Максим и Анна.