Цена Биткоина подскочила до рекордного уровня. Фото:

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Ціна криптовалюти Bitcoin оновила свій рекордний рівень і становить понад 106 тис. дол.

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Це сталося після того, як новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти. Очікується, що ціна біткоїна буде зростати. За рік біткоїн вже виріс на 192%. Про це повідомило агентство Reuters.

Наступна цифра, до якої буде прагнути ринок — 110 тис. дол. Відкату, на який багато хто чекав, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина, — заявив провідний фінансовий аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор.

Раніше Трамп в інтервʼю CNBC заявив, що його адміністрація створить більш сприятливе регуляторне середовище, що підвищить настрої навколо альтернативної валюти.

Відповідаючи на питання, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп сказав: «Я думаю, що так».

Нагадаємо, 5 грудня ціна Bitcoin вперше в історії перевищила 100 тис. дол. Це сталося через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити головою Комісії з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) нинішнього її члена Пола Аткінса.

Джерело: Reuters