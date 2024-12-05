Біткоїн вперше в історії коштує понад 100 тис. доларів

https://racurs.ua/ua/n201853-bitkoyin-vpershe-v-istoriyi-koshtuie-ponad-100-tys-dolariv.html

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Ціна Bitcoin (біткоїн) вперше в історії перевищила 100 тис. дол. США. Ціну биткойна штовхають вгору очікування, що Дональд Трамп на посту президента США поведе сприятливу для криптовалют політику.

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Новий рекорд біткойн поставив через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити головою Комісії з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) нинішнього її члена Пола Аткінса.

Вважається, що Аткінс набагато більш прихильно ставиться до криповалютів, ніж нинішній глава SEC Гері Генслер.

Перемога Дональда Трампа на виборах дала сильний поштовх ринку криптовалют, обсяг якого фахівці зараз оцінюють у 3,3 трлн дол.

Трамп обіцяв зробити США «світовою столицею крипт». При цьому лише три роки тому він називав біткойн шахрайською аферою.

Зміна в риториці Трампа призвела до того, що за місяць, що пройшов з дня його перемоги на президентських виборах, біткойн зріс у ціні на 40%, а на початку цього року — більш ніж удвічі.