Биткоин впервые в истории стоит более 100 тыс. долларов

https://racurs.ua/n201853-bitkoin-vpervye-v-istorii-stoit-bolee-100-tys-dollarov.html

Ракурс

Ціна Bitcoin (біткоїн) вперше в історії перевищила 100 тис. дол. Ціну биткоїна штовхають вгору очікування, що Дональд Трамп на посту президента США поведе сприятливу для криптовалют політику.

.

Новий рекорд біткоїн поставив через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити головою Комісії з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) нинішнього її члена Пола Аткінса.

Вважається, що Аткінс набагато більш прихильно ставиться до криповалют, ніж нинішній глава SEC Гері Генслер.

Перемога Дональда Трампа на виборах дала сильний поштовх ринку криптовалют, обсяг якого фахівці зараз оцінюють у 3,3 трлн дол.

Трамп обіцяв зробити США «світовою столицею крипти». При цьому лише три роки тому він називав біткоїн шахрайською аферою.

Зміна в риториці Трампа призвела до того, що за місяць, що пройшов з дня його перемоги на президентських виборах, біткойн зріс у ціні на 40%, а на початку цього року — більш ніж удвічі.