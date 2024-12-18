Авиация США перехватила российские бомбардировщики возле Аляски

Российские бомбардировщики Ту-95МС. Фото:

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Ракурс

Російські бомбардувальники Ту-95МС зафіксували у районі американської Аляски.

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Ворожі літаки ідентифікували в зоні протиповітряної оборони Аляски у вівторок, 17 грудня. Бомбардувальники не входили в повітряний простір Сполучених Штатів Америки чи Канади. Про це повідомило Командування повітряно-космічних сил Північної Америки.

Американці піднімали у повітря винищувачі. Російські ж «тушки» залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза, — наголосили в командуванні.

Водночас російська пропаганда заявила, що біля Аляски ракетоносці Ту-95МС здійснювали начебто «плановий політ».

Як відомо, саме бомбардувальники Ту-95МС активно використовуються країною-агресором рф для масштабних ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, навесні цього року німецькі винищувачі Eurofighter вперше біля територіальних вод Латвії перехопили російські літаки.

А наприкінці лютого Бундесвер підіймав у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.