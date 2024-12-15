США передали Украине аппараты по ремонту энергетической инфраструктуры. Фото:

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Сполучені Штати Америки передали Україні техніку для ремонту енергетичної інфраструктури.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури. Про це агентство повідомило у соціальній мережі X.

Під час українських зим швидке відновлення світла й тепла рятує життя людей, — зазначили в USAID.

Як відомо, останній масований обстріл енергетики стався у ніч проти 13 грудня — тоді російські окупанти запустили 94 ракети та 193 БпЛА. Одразу після цього п’ять з дев’яти енергоблоків України знизили потужність. Також зафіксували пошкодження обладнання ТЕС ДТЕК. росія атакувала енергосистему України наступного дня після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили про те, що серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на заморожування України взимку та прийняття політичних рішень, вигідних Кремлю.