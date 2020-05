Завтра Свято шлунка. фото: ТБ Центр

Завтра, 11 травня, свято усіх людей, які люблять багато поїсти. У США відзначається Свято шлунка. Американці називають його днем, коли можна їсти все, що хочеться (Eat what you want day).

Це свято є справжнім бенкетом для людей із надмірною вагою та тих, хто постійно сидить на новомодних дієтах, адже саме 11 травня можна порушувати всі правила харчування. Цього дня кожен має право від душі «нагодувати свій шлунок» улюбленими стравами, які, найчастіше, містять велику кількість калорій і не дуже корисні для здоров’я.

Вважається, що засновником свята дозволеної обжерливості був актор Томас Рой. Він вважав, що раз на рік можна вдатися до обжерливості і це не позначиться на фігурі.

11 травня відзначається ще одне незвичайне свято — День прасованих шнурків. Існує версія, що це свято присвячене нічогонеробленню, або ліні. За іншою версією, свято виникло з метою протесту проти небажаних дій. Усім відома фраза: «Зараз, тільки шнурки попрасую», яка означає відмову від виконання будь-якого прохання. Ця фраза і лягла в основу цього свята.

Також 11 травня відзначається народне свято Березосік. Цей день присвячений березовому соку. Вважається, що самий смачний і корисний сік тече у верхніх гілках дерев і він може зцілити від багатьох хвороб.

А ось заготовлювати сік у туманний або дощовий день не рекомендується. За народними повір’ями, користі від такого соку не буде. Раніше з цього дня починали поїти березовим соком хворих, які страждали сезонними лихоманками.

У понеділок, 11 травня, іменини відзначають Кирило, Віталій, Максим та Анна.