Джей Ді Венс відреагував на закид Володимира Зеленського. Фото: BBC

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Ракурс

Віце-президент США Джей Ді Венс відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського у виправданні нападу росії.

Посадовець зазначив, що засуджував рф за повномасштабне вторгнення в Україну ще з 2022 року, але відтоді «намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення». Звинувачення Зеленського він назвав абсурдними. Про це Венс заявив в інтерв’ю UnHerd.

Це не означає, що я підтримую росію або що я підтримую повномасштабне вторгнення, але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити, що ми в якийсь спосіб на боці росіян, — заявив Венс.

На думку Венса, така риторика українського глави держави є «безумовно, непродуктивною».

Як відомо, в інтерв’ю CBS News президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Джей Ді Венса щодо війни і сказав, що він просуває російські наративи. Зеленський заявив, що йому здалося, що Венс якимось чином намагається виправдовувати російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо, видання Le Figaro повідомляло, що двоюрідний брат віце-президента США Джей Ді Венса Нейт Венс служив у лавах ЗСУ й брав участь у найзапекліших боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. У січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби в ЗСУ, але планує й надалі підтримувати Україну.

Джерело: UnHerd