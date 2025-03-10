Брат віце-президента США Джей Ді Венса. Фото: Le Figaro

https://racurs.ua/ua/n204663-brat-vice-prezydenta-ssha-vensa-vouvav-za-ukrayinu-le-figaro.html

Ракурс

Двоюрідний брат віце-президента США Джей Ді Венса Нейт Венс служив у лавах ЗСУ.

47-річний Нейт Венс, колишній морпіх США, до війни працював у нафтовій компанії в Техасі. Після російського вторгнення у 2022 році він прибув до Львова, а згодом став добровольцем української армії. У складі батальйону «Вовки Да Вінчі» Венс брав участь у найзапекліших боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Про це повідомило видання Le Figaro.

Він був старший за нас. Ми пішли в тир, і він взяв автомат Калашникова без прицілу. Коли 5 разів поспіль влучив у мішень за 800 метрів, сміятися перестали, — розповів про Венса його побратим Дмитро.

Зазначається, що у січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби в ЗСУ, але планує й надалі підтримувати Україну. Також він розчарований позицією свого двоюрідного брата, який, на його думку, сприяє ослабленню допомоги Україні.

Нейт Венс намагався зв’язатися з братом, залишав повідомлення в його офісі, але відповіді так і не отримав.

Нагадаємо, днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що під час прогулянки з донькою за ним слідували проукраїнські активісти, які вигукували гасло: «Слава Україні». Американському посадовцю не сподобалося, що через ці вигуки злякалася його трирічна донька.

Джерело: Le Figaro