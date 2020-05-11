Українські моряки загинули за дивних обставин у Мексиці та Нідерландах

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У Нідерландах знайшли мертвою громадянку України, яка була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло українки виявили у порту міста Роттердам.

10 травня у Роттердамі знайшли мертвою 39-річну члена екіпажу круїзного лайнера Regal Princess. Тіло померлої виявили у воді за бортом судна. Зараз воно перебуває у місцевому морзі, — зазначив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев в коментарі «Укрінформу».

За попередньою інформацією місцевої поліції, йдеться про смерть внаслідок самогубства. Родичів загиблої повідомлено про факт смерті. Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з поліцією.

Окрім цього трагічного випадку, у Мексиці місцеві рибалки знайшли тіло зниклого українця, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander.

10 травня Посольство України в Мексиці повідомили про зникнення українця з борту вантажного судна Panamax Alexander на шляху до мексиканського порту Масатлан у штаті Коліма, — зазначив Погорельцев, пише «Українська правда».

Капітан вантажного судна ініціював розшук члена екіпажу за місцем його можливого падіння в море та повідомив про надзвичайну подію адміністрацію порту Масатлан. До пошукових робіт залучили Військово-морський флот Мексики. Цього ж дня тіло українця знайшли місцеві рибалки.

Відомо, що вантажне судно Panamax Alexander йшло під прапором Кіпру. За фактом порушено кримінальну справу, правоохоронні органи Мексики проводять розслідування. Українські дипломати розшукують родичів померлого.

Нагадаємо, 10 травня пірати викрали українця у Гвінейській затоці внаслідок нападу на вантажне судно «Ріо Мітонг» (RIO MITONG), що йшло в декількох кілометрах від столиці Екваторіальної Гвінеї Малабо.