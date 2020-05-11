Тимошенко получила 11 млн долл. от юрфирмы из США, отбеливающей репутацию Януковича - NYT

https://racurs.ua/n138014-uridicheskaya-firma-iz-ssha-zaplatila-11-mln-doll-chtoby-izbejat-iska-ot-timoshenko-nyt.html

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Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины», обвинила американскую фирму Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom в содействии ее политическому преследованию режимом Виктора Януковича. Нардеп считает, что в 2012 году Skadden опубликовала отчет, в котором пыталась оправдать действия правительства беглого экс-президента.

Публикация этого отчета нью-йоркской юридической фирмой привела к федеральному расследованию и штрафов в США. Выплатой компенсации в 11 млн долл. или более фирма пытается избежать судебного иска от Тимошенко, — сообщает New York Times.

В 2018 году в интервью NYT экс-премьер заявляла, что ей было очень больно узнать об отчете Skadden, находясь в заключении.

Урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, в правительстве Виктора Януковича. Работа Skadden в Украине была сосредоточена на отчете, которым союзники экс-президента планировали оправдать поведение украинского правительства с Тимошенко, главной соперницей Януковича.

Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, которое международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное, — пишет NYT.

Напомним, недавно Юлия Тимошенко указала в своей декларации иностранный доход за «компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, которая была получена в США на стадии урегулирования досудебного участия».