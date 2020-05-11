Тимошенко отримала 11 млн дол. від юридичної фірми зі США, яка відбілювала репутацію Януковича — NYT / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n138014-urydychna-firma-zi-ssha-zaplatyla-11-mln-dol-schob-unyknuty-pozovu-vid-tymoshenko-nyt.html

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Юлія Тимошенко, лідер «Батьківщини», звинуватила американську фірму Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom у сприянні її політичному переслідуванню режимом Віктора Януковича. Нардеп вважає, що у 2012 році Skadden опублікувала звіт, в якому намагалася виправдати дії уряду колишнього президента-втікача.

Публікація цього звіту нью-йоркською юридичною фірмою призвела до федерального розслідування і штрафів у США. Виплатою компенсації у 11 млн дол. або більше фірма намагається уникнути судового позову від Тимошенко, — повідомляє New York Times.

У 2018 році в інтерв’ю NYT екс-прем'єр заявляла, що їй було дуже боляче дізнатися про звіт Skadden, перебуваючи в ув’язненні.

Врегулювання, про яке раніше не повідомлялося, пов’язане з представництвом фірми, починаючи з 2012 року, в уряді Віктора Януковича. Робота Skadden в Україні була зосереджена на звіті, яким союзники президента-втікача планували виправдати поводження українського уряду з Тимошенко, головною суперницею Януковича.

Вона була ув’язнена з 2011 року за зловживання службовим становищем, яке міжнародна спільнота широко засуджувала як політично мотивоване, — пише NYT.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Тимошенко вказала у своїй декларації іноземний дохід за «компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011−2014 років, яка була отримана в США на стадії врегулювання досудової участі».