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Новости Украины: стало известно, какое воинское звание носит 66-летний Медведчук

Медведчук уже более 20 лет носит звание полковника запаса — нардеп

11 мая 2020, 12:34
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Виктор Медведчук, пророссийский нардеп, носит звание полковника запаса. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос парламентария Алексея Гончаренко.

Гражданин Медведчук находился на воинском учете военнообязанных как офицер запаса, и 7 августа 2004 года был исключен из воинского учета по достижению предельного возраста пребывания в запасе, — говорится в ответе Минобороны.

В 1996 году, согласно приказу тогдашнего министра обороны, Медведчуку присвоили воинское звание «полковник запаса».



Новини України: стало відомо, яке військове звання має 66-річний Медведчук

Напомним, ранее Виктор Медведчук, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», вместе с депутатами от ОПЗЖ приехал в Кремль, где с депутатами Госдумы РФ обсудили «мир в Украине». Встреча прошла 10 марта.

Источник: Ракурс


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