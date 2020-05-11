Коронавирус в Киеве: Кличко пригрозил новым строгим карантином в случае роста заболеваемости

https://racurs.ua/n138012-klichko-prigrozil-novym-strogim-karantinom-v-sluchae-rosta-zabolevaemosti-na-covid-19-v-kieve.html

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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили у 66 человек. В частности заразились шесть медиков. По состоянию на 11 мая в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

В числе заболевших: 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки — один и три года. 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков — четырех, 12, 16 лет. В больницы госпитализировали 26 пациентов, — написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, остальные инфицированные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Мэр также отметил, что больше всего случаев по состоянию на понедельник обнаружили в Оболонском районе — 13 человек, Дарницком — 12 и Деснянском — 8.

Ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне даты, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И если динамика заболевания продолжит расти, любые послабления будут нелогичными и могут вызвать инфекционный взрыв. И тогда придется вводить более строгий карантин, — резюмировал Кличко.

Мэр призвал киевлян соблюдать правила безопасности и беречь себя.

Напомним, коронавирус в Украине обнаружили еще у 416 человек. По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в Украине в целом уже 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.