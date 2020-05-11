Новости Украины: Кабмин рассказал о контроле за самоизоляцией 300 украинцев, эвакуированных из ОАЭ и Армении

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Приложение «Дія» поможет контролировать соблюдение правил самоизоляции украинцев, которые 10 мая вернулись в Киев из ОАЭ и Армении.

За прошедшие сутки эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло свыше 300 пассажиров. При оформлении авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники провели температурный скрининг пассажиров, — сообщила пресс-служба правительства.

Граждан с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие пограничники не обнаружили. Для прохождения карантина эвакуированные украинцы выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома».

В Кабмине напомнили, что всего 10 мая пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тыс. украинцев.

Напомним, 24 апреля у Зеленского анонсировали новое возвращение украинцев из-за рубежа и проверку приложения «Дія» на смартфонах. Тогда речь шла о том, что «Дія» поможет гражданам, которые возвращаются домой из других стран, проходить самоизоляцию дома вместо обсервации в подготовленных государством помещениях. Именно поэтому у пассажиров обещали проверять наличие установленного приложения в смартфонах.