Новини України: уряд розповів про контроль за самоізоляцією 300 українців, евакуйованих з ОАЕ та Вірменії / Фото: Подробности

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Додаток «Дія» допоможе контролювати дотримання правил самоізоляції українців, які 10 травня повернулися до Києва з ОАЕ та Вірменії.

Минулої доби евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії прибуло понад 300 пасажирів. Під час оформлення авіарейсів з Шарджі та Єревану прикордонники здійснили температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я пасажирів, — повідомила прес-служба уряду.

Осіб з підвищеною температурою тіла чи скаргами на самопочуття прикордонники не виявили. Для проходження карантину евакуйовані українці обрали самоізоляцію за допомогою додатку «Дій вдома».

В Кабміні нагадали, що загалом 10 травня прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тис. українців.

Нагадаємо, 24 квітня у Зеленського анонсували нове повернення українців з-за кордону і перевірку додатку «Дія» на смартфонах. Тоді йшлося про те, що «Дія» допоможе українцям, котрі повертаються додому з інших країн, проходити самоізоляцію вдома замість обсервації у підготовлених державою приміщеннях. Саме тому у громадян обіцяли перевіряти наявність встановленого застосунку у смартфонах.