Новини України: МОЗ назвало нові терміни завершення медреформи

https://racurs.ua/ua/n138010-moz-nazvalo-novi-terminy-zavershennya-medreformy-ta-poobicyalo-spravedlyvi-taryfy.html

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Медична реформа в Україні може тривати близько трьох років. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що профільне відомство невдовзі розробить нові справедливі тарифи, за якими галузь фінансуватиметься у 2021 році.

Нацслужба здоров’я всього за два місяці до старту другого етапу реформи розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабмін. Більшість тарифів розробили без консультацій з профільними лікарями, тобто їх складали чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина, — пояснив Степанов, інформує сайт МОЗ.

Міністр наголосив, що процес реформування української медицини може тривати близько трьох років. Однак посадовець пообіцяв «реальні зміни вже у 2021 році».

МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими галузь фінансуватимуть у наступному році. Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових зарплатах працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг, — резюмував глава МОЗ.





За словами очільника відомства, медреформа Уляни Супрун заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій. Разом з тим Міністерство охорони здоров’я наголошує, що другий етап медреформи, який стартував з 1 квітня, не зупиняли, а лише планують оновити.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, другий етап медреформи Супрун не передбачає належного фінансування екстреної допомоги, багатопрофільних лікарень, онкологічних центрів, госпіталів для ветеранів, більшості дитячих лікарень, психіатричної та туберкульозної служб.