Новини України: Степанов інспектує лікарні Полтави, які тестували медреформу Супрун

https://racurs.ua/ua/n138009-stepanov-inspektuie-likarni-poltavy-yaki-pracuvaly-u-pilotnomu-rejymi-medreformy-suprun.html

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Медреформу Уляни Супрун на прикладі лікарень Полтавщини, які вже рік тестують нові правила, поїхав інспектувати очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. Чиновник розповів, що планує відвідати обласну клінічну лікарню, станцію екстреної медицини та медицини катастроф.

Торік, починаючи з 1 квітня, Полтавська область працювала у пілотному проекті за принципом сплати за конкретну послугу, який було розроблено задля комфортного переходу медицини в рамках медреформи… Якщо подивитися, в якому режимі працювала Полтавщина з одного боку, а з іншого, що у нас було впроваджено з 1 квітня — це зовсім інші речі, — пояснив Степанов.

Він додав, що у Полтавській області сплачувалося за конкретно пролікований випадок і за складність цього випадку.

Тобто були запроваджені певні коефіцієнти, це повністю відрізняється від того експерименту, який запровадили по Україні, — резюмував глава МОЗ.





За його словами, на Полтавщині він планує поспілкуватися з лікарями та отримати відгуки про позитивні зміни, котрі надалі можна буде напрацьовувати в рамках оновлення медреформи.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, другий етап медреформи Уляни Супрун не передбачає належного фінансування екстреної допомоги, багатопрофільних лікарень, онкологічних центрів, госпіталів для ветеранів, більшості дитячих лікарень, психіатричної та туберкульозної служб.