Новости Украины: Степанов инспектирует больницы Полтавы, которые тестировали медреформу Супрун

https://racurs.ua/n138009-stepanov-inspektiruet-bolnicy-poltavy-rabotavshie-v-pilotnom-rejime-medreformy-suprun.html

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Медреформу Ульяны Супрун на примере больниц Полтавщины, которые на протяжении года тестируют новые правила работы, поехал инспектировать глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Чиновник рассказал, что планирует посетить областную клиническую больницу, станцию экстренной медицины и медицины катастроф.

В прошлом году, начиная с 1 апреля, Полтавская область работала в пилотном проекте по принципу оплаты за конкретную услугу, разработанном для комфортного перехода медицины в рамках медреформы… Если посмотреть, в каком режиме работала Полтавщина с одной стороны, а с другой, что у нас было введено с 1 апреля — это совсем другие вещи, — пояснил Степанов.

Он добавил, что в Полтавской области выплачивалось средства за конкретно пролеченный случай и за сложность этого случая.

То есть были введены определенные коэффициенты, это полностью отличается от того эксперимента, который ввели по Украине, — резюмировал глава Минздрава.





По его словам, на Полтавщине он планирует пообщаться с врачами и получить отзывы о положительных изменениях, чтобы в дальнейшем их использовать в рамках обновления медреформы.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, второй этап медреформы Ульяны Супрун не предусматривает достаточного финансирования экстренной помощи, многопрофильных больниц, онкологических центров, госпиталей для ветеранов, большинства детских больниц, психиатрической и туберкулезной служб.