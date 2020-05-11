Коронавирус в Украине подтвердили еще у 416 человек, количество случаев в сутки снизилось: инфографика

https://racurs.ua/n138008-koronavirus-v-ukraine-podtverdili-esche-u-416-chelovek-kolichestvo-sluchaev-poshlo-na-spad.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро понедельника, 11 мая, обнаружили еще у 416 человек.

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в Украине с начала эпидемии лабораторно подтвердили 15 648 случаев COVID-19, в том числе 408 — летальных, 3 288 пациентов выздоровели.

Также согласно этим данным, за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 17 человек, выписаны — 228. В Киеве обнаружено больше всего новых случаев COVID-19 в Украине — 66, однако не зафиксировано смертей или выздоровлений. В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской — 52, во Львовской — 45.

Больше всего летальных случаев (по пять) зафиксировано в Черновицкой и Ровенской областях. Еще три смерти от коронавируса констатировали в Харьковской области.

Напомним, 10 мая «Ракурс» сообщал, что в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Всего с начала 2020 года до лабораторий поступило свыше 39 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.