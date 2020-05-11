Коронавірус в Україні підтвердили ще у 416 осіб, кількість випадків за добу знизилася

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Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок понеділка, 11 травня, виявили ще у 416 осіб.

За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Україні загалом вже 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.

Також згідно з цими даними, за останню добу від коронавірусної інфекції померло 17 осіб, одужало — 228. У Києві виявлено найбільше нових випадків COVID-19 в Україні — 66, однак не зафіксовано смертей або одужань. У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській — 52, у Львівській — 45.

Найбільше летальних випадків (по п’ять) зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Ще три смерті від коронавірусу констатували на Харківщині.

Нагадаємо, 10 травня «Ракурс» повідомляв, що внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Всього з початку 2020 року до лабораторій надійшло понад 39 тис. повідомлень про підозру на COVID-19.