Коронавірус: троє дітей померло у Нью-Йорку від нової хвороби, пов’язаної з COVID-19

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Коронавірус у світі викликав появу нової хвороби у дітей. Штат Нью-Йорк розслідує 85 випадків рідкісного захворювання, пов’язаного з коронавірусною інфекцією.

Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID-19, оскільки коронавірусна інфекція зазвичай має респіраторний характер, — заявив губернатор штату Ендрю Куомо, пише «Голос Америки».

Синдром токсичного шоку викликає запалення кровоносних судин. Через цей токсичний шок у Нью-Йорку померло двоє дітей сімох і п’ятьох років, а також підліток.

Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не пов’язували з COVID-19, тому що вони не схожі на коронавірус, — йдеться у повідомленні.

Нова хвороба подібна на синдром Кавасакі, за якого можливе, зокрема, утворення аневризм, тромбозів та розривів судинної стінки. Симптоми токсичного шоку зараз зафіксовано лише у дітей переважно шкільного віку, вони розвинулись від кількох днів до тижня після того, як дитина захворіла на коронавірус.

Ця хвороба рідкісна, однак ми просимо батьків бути пильними, — написав губернатор Куомо у Twitter.





Батькам радять негайно звернутися за допомогою, якщо дитина має тривалу лихоманку (більше п’яти днів), утруднене годування (немовлят), сильний біль у животі, діарею або блювоту, зміну кольору шкіри, проблемне дихання.

Зауважимо, що синдром Кавасакі — гостре гарячкове захворювання дитячого віку (від 2 місяців до 9 років), переважно серед дівчат, більш за все імуно-алергічного походження. Також нагадаємо, за минулу добу у світі діагностували майже 80 тис. нових випадків інфікування коронавірусом. За даними центру Джона Гопкінса, у США захворіли на COVID-19 понад 1,36 млн, в Іспанії — 264 тис., Італії — 219 тис. осіб.