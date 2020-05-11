Коронавирус: трое детей умерли в Нью-Йорке от новой болезни, связанной с COVID-19

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Коронавирус в мире вызвал появление новой болезни у детей. Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев редкого заболевания, связанного с коронавирусной инфекцией.

Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является обычным случаем COVID-19, поскольку коронавирусная инфекция традиционно имеет респираторный характер, — заявил губернатор штата Эндрю Куомо, пишет «Голос Америки».

Синдром токсического шока вызывает воспаление кровеносных сосудов. Из-за этого токсического шока в Нью-Йорке умерло двое детей семи и пяти лет, а также подросток.

Иногда это воспаление находится в сердце. Возможно, подобные случаи поступали в больницы, но их не связывали с COVID-19, потому что они не были похожи на коронавирус, — говорится в сообщении.

Новое заболевание напоминает синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Симптомы токсического шока сейчас зафиксированы лишь у детей преимущественно школьного возраста, они развивались от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.

Эта редкая болезнь, но мы просим родителей быть бдительными, — написал губернатор Куомо в Twitter.

Родителям советуют немедленно обращаться за помощью, если у ребенка затянулась лихорадка (более пяти дней), у младенцев наблюдается проблемы с кормлением, сильная боль в животе, диарея или рвота, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием.

Отметим, что синдром Кавасаки — острое лихорадочное заболевание детского возраста (от 2 месяцев до 9 лет), преимущественно среди девушек, иммуно-аллергического происхождения.

Также напомним, за минувшие сутки в мире диагностировали почти 80 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным центра Джона Хопкинса в США заболели на COVID-19 свыше 1,36 млн, в Испании — 264 тыс., Италии — 219 тыс. человек.