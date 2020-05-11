Новости Украины: Минздрав назвал новые сроки завершения медреформы

https://racurs.ua/n138010-minzdrav-nazval-novye-sroki-zaversheniya-medreformy-poobeschav-spravedlivye-tarify.html

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Медицинская реформа в Украине может длиться около трех лет. Однако министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что профильное ведомство вскоре разработает новые справедливые тарифы, согласно которым отрасль начнут финансировать в 2021 году.

Нацслужба здоровья всего за два месяца до старта второго этапа реформы рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабмин. Большинство тарифов разработали без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина, — пояснил Степанов, информирует сайт МОЗ.

Министр отметил, что процесс реформирования украинской медицины может длиться около трех лет. Однако чиновник пообещал «реальные изменения уже в 2021 году».

Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым отрасль начнут финансировать в следующем году. Новые тарифы будут основываться на рыночных зарплатах медперсоналу и качественных стандартах оказания медицинских услуг, — резюмировал глава Минздрава.





По словам главы ведомства, медреформа Ульяны Супрун основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям. Вместе с тем Министерство здравоохранения отмечает, что второй этап медреформы, который стартовал с 1 апреля, не останавливали, а только планируют обновить.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, второй этап медреформы Супрун не предусматривает достаточного финансирования экстренной помощи, многопрофильных больниц, онкологических центров, госпиталей для ветеранов, большинства детских больниц, психиатрической и туберкулезной служб.