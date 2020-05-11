Коронавірус у Києві: Кличко заговорив про більш суворий карантин у разі збільшення кількості хворих / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n138012-klychko-zagovoryv-pro-bilsh-suvoryy-karantyn-u-razi-zbilshennya-kilkosti-hvoryh-na-covid-19-u-kyievi.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу лабораторно підтвердили у 66 осіб. Зокрема інфікувалися шестеро медиків. Станом на 11 травня у Києві вже 1871 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Серед тих, що захворіли: 32 жінки віком від 27 до 79 років і дві дівчинки — один і три роки. 29 чоловіків від 28 до 84 років і троє хлопчиків — чотирьох, 12, 16 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів, — написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інші інфіковані лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Міський голова також зазначив, що найбільше випадків станом на понеділок виявили в Оболонському районі — 13 осіб, Дарницькому — 12 та Деснянському — 8.

Ситуація, насправді, непроста. Особливо напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин, — резюмував Кличко.

Мер закликав киян дотримуватися правил безпеки та берегти себе.

Нагадаємо, коронавірус в Україні виявили ще у 416 осіб. За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Україні загалом вже 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.