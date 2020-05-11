Новини України: стало відомо, яке військове звання має 66-річний Медведчук

https://racurs.ua/ua/n138013-medvedchuk-uje-ponad-20-rokiv-maie-zvannya-polkovnyka-zapasu-nardep.html

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Віктор Медведчук, проросійський нардеп, має звання полковника запасу. Про це повідомило Міністерство оборони України у відповідь на запит парламентаря Олексія Гончаренка.

Громадянин Медведчук перебував на військовому обліку військовозобов’язаних як офіцер запасу, та 7 серпня 2004 року був виключений з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, — йдеться у відповіді Міноборони.

У 1996 році, згідно з наказом тодішнього міністра оборони, Медведчуку присвоїли військове звання «полковник запасу».

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук, лідер «Опозиційною платформи — За життя», разом з депутатами від ОПЗЖ приїхав в Кремль, де з депутатами Держдуми РФ обговорили «мир в Україні». Зустріч пройшла 10 березня.