Робота в Україні: Шмигаль озвучив, скільки українців стали безробітними у травні / Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n138016-shmygal-ozvuchyv-skilky-ukrayinciv-staly-bezrobitnymy-u-travni.html

Ракурс

Державний центр зайнятості цього місяця зареєстрував додатково 140 тис. безробітних, котрі втратили роботу через коронавірусний карантин. Раніше Кабінет міністрів виділив 6 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом, щоб допомогти з виплатами українцям, які опинилися без роботи.

Цього місяця зареєструвалося додатково 140 тис. безробітних, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради в Офісі президента під головуванням Володимира Зеленського.

Президент також зробив зауваження щодо бюрократичних затримок у нарахуванні надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Шмигаль у відповідь заявив, що місцева влада не виплатила 300% премій лікарям, оскільки керувалася не тим документом — постановою Мінсоцполітики від 2003 року, а не оновленою урядовою постановою.

Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам… Квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути, — заявив Шмигаль.

Як повідомлялися, 27 квітня уряд на позачерговому засіданні ухвалив постанову про виділення коштів для надання фінансової допомоги. Цим документом передбачено надання 4,7 млрд грн для виплати допомоги по частковому безробіттю роботодавцям — представникам малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність під час карантину.