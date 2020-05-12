Telegram-бот продает данные 26 млн водителей якобы из приложения «Дія»: как реагируют СБУ и Минцифры

Произошла массовая утечка данных о водительскиих удостоверениях, фото: Львовский городской совет

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Водительские удостоверения миллионов украинских водителей вчера слил в интернет Telegram-бот UA Baza.

Всего в слитой базе данных — сведения о 26 млн водительских удостоверений. Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в связи с этим правонарушением, говорится на странице мобильного приложения «Дія» Министерства цифровой трансформации Украины в Фейсбуке.

В прес-центре «Дії» причастность к этому инциденту отрицают, утверждая, что у приложения нет базы данных и оно не накапливает такую ​​информацию, а обнародованные данные в десятки или сотни раз превышают объем информации, которой оперирует этот сервис Минцифры.

Отмечается, что анализ обнародованных ботом UA Baza данных свидетельствует, что в этом сливе использовались старые базы данных, которые уже долгое время доступны в Даркнете (скрытой анонимной глобальной сети, доступ к которой осуществляется с помощью специального программного обеспечения).

Речь идет о базе «ПриватБанка», а также других частных базах данных. Например, в боте доступны пароли «ВКонтакте» и Linkedin, — отмечает пресс-служба «Дії».

Аналогичное заявление в своем Фейсбуке сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сообщения о том, что эта утечка связана с приложением «Дія», он назвал фейками.

Это невозможно даже теоретически! — убежден Федоров.

Однако в комментариях к заявлению Федорова многие пользователи соцсети заявили, что среди обнародованных данных есть достоверная информация.

Также появляются сообщения, что в Telegram-боте, который слил информацию, есть и недоступные в приложении «Дія» данные.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский обвинил Минцифры в продаже информации. Однако впоследствии он удалил соответствующий пост, отметив, что поговорил с Федоровым, который пообещал в течение дня предоставить информацию о том, кто сливает данные из государственных реестров.

Если информация Михаила окажется не релевантной, либо не докажет обратного — вернемся к теме, — отметил Дубинский.





Напомним, презентация приложения «Дія» состоялась в начале февраля.