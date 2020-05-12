Telegram-бот продає дані 26 млн водіїв нібито з додатку «Дія»: як реагують СБУ та Мінцифри

Стався масовий витік даних про водійські посвідчення, фото: Львівська міська рада

https://racurs.ua/ua/n138038-telegram-bot-prodaie-dani-26-mln-vodiyiv-nibyto-z-dodatku-diya-yak-reaguut-sbu-ta-mincyfry.html

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Водійські посвідчення вчора злив в інтернет Telegram-бот UA Baza.

Загалом у злитій базі даних — відомості про 26 млн посвідчень водія. Тепер СБУ розпочало слідчі дії у зв’язку з цим інцидентом. Про це повідомляється на сторінці мобільного додатку «Дія» Міністерства цифрової трансформації України у соціальній мережі Фейсбук.

У «Дії» свою причетність до цього інциденту спростовують, стверджуючи, що додаток не має бази даних і не накопичує таку інформацію, а оприлюднені дані в десятки чи сотні разів перевищують обсяг інформації, якою оперує цей сервіс Мінцифри.

У прес-службі «Дії» зазначають, що аналіз оприлюднених ботом UA Baza даних свідчить, що у цьому зливі використовувалися старі бази даних, котрі вже протягом тривалого часу доступні в Даркнеті (прихованій анонімній глобальній мережі, доступ до якої здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення).

Йдеться про базу ПриватБанку, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі Вконтакте, Linkedin, — зазначає прес-служба «Дії».

Також аналогічну заяву у своєму Фейсбуці зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Повідомлення про те, що цей витік нібито пов’язаний з «Дією», він назвав фейками.

Це неможливо навіть теоретично! — переконаний Федоров.

Проте у коментарях до заяви Федорова низка користувачів соцмережі заявили, що серед оприлюднених даних є й досить актуальні.

Також з’являються повідомлення, що у Telegram-боті, який злив інформацію, є й недоступні у «Дії» дані.

Водночас народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський звинуватив Мінцифри у продажі інформації. Проте згодом він видалив відповідний пост, зазначивши натомість, що поговорив з Федоровим, котрий пообіцяв впродовж дня надати інформацію про те, хто зливає дані з державних реєстрів.

Якщо інформація Михайла виявиться не релевантною, або не доведе зворотного — повернемося до теми, — наголосив Дубинський.





Нагадаємо, презентація застосунку «Дія» відбулася на початку лютого.