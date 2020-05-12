Додаток Дія і електронний карантин. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2630-elektronnyy-karantyn-z-dodatkom-diya-dobrovilno-chy-prymusovo.html

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Додаток «Дія» — основний інструмент реалізації концепції «Держава в смартфоні» — активно розширює свою сферу застосування.

Наприкінці квітня в додатку «Дія» стали доступні електронні паспорти (тільки в ІD-форматі, тим, у кого старий паперовий паспорт, треба обміняти його на паспорт-картку). З'явився і електронний кабінет громадянина, в якому акумульовані найрізноманітніші дані з державних реєстрів. Про те, наскільки надійно захищені ці дані, судити фахівцям, але сама ідея такого додатка виглядає вельми зручною. Однак навіть гарну ідею можна пристосувати для не дуже хороших цілей.

Додаток «Дія» та карантин

А тепер поговорімо трохи про карантин, який можна розглядати не лише як інструмент боротьби з пандемією коронавірусу, а і як масштабний соціальний експеримент з керування масами. Ми вже писали про те, що один з основних страхів, породжених пандемією, — страх перед диктатурою, яку можуть ввести під виглядом боротьби з інфекцією. За порушення правил, прописаних у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність «за порушення санітарних правил і норм», що сприяють поширенню інфекції. Однак стандартних методів недостатньо для ефективного контролю за дотриманням правил.

На початку квітня Міністерство цифрової трансформації повідомило про новий мобільний додаток «Дій вдома», який було створено для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції тих, хто прибув з-за кордону, або тих, у кого є підозра на зараження коронавірусом. Додаток розроблений за розпорядженням Кабміну.

Як це працює? Додаток встановлюється на телефон, користувач проходить авторизацію, надає інформацію про місце ізоляції, робить фото на місці. Потім протягом двох тижнів йому надходять повідомлення (час вибирається випадково), і, отримавши їх, людина зобов'язана надіслати селфі — підтвердження того, що вона залишається на місці. Крім того, відстежується розташування телефону.

Завантажуємо самі?

Прес-служба Міністерства цифрової трансформації пояснила, що додаток «Дій вдома» встановлюється на мобільний телефон користувача тільки якщо працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю підтвердили, що людина потребує самоізоляції.

А як бути з тими, хто прибуває з-за кордону? Після презентації програми в новинах писалося, що свідомі українці самі встановлюють її на свої смартфони. Прикордонники повідомляли, що спочатку це робила половина тих, хто приїздив, потім ця цифра почала зростати.

Міністр Михайло Федоров в інтерв'ю «Німецькій хвилі» сказав, що штрафів за відмову від завантаження додатка «Дій вдома» не передбачено: «Встановлення додатка розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить додаток, немає. Це жодним чином не регламентується».

Однак, наприклад, у повідомленнях про спецрейс зі Стокгольма, що доставив українських громадян, які застрягли у Швеції, йшлося про те, що для повернення в Україну вони повинні підписати згоду на обсервацію і завантажити додаток «Дій вдома». «Додаток встановлюється на смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 і які зареєстровані в медзакладах як такі, що мають потребу в самоізоляції чи обсервації», — повідомили в посольстві України у Швеції.

Щоденники електронного концтабору

Михайло Федоров пояснює, що додаток «Дій вдома» — інструмент, створений для розуміння того, скільки людина перебуває в самоізоляції. Йдеться про дотримання карантинних заходів, про можливі контакти потенційних носіїв вірусу.

«Це така аналітична інформація, — каже він в одному з інтерв'ю. — В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І додаток «Дій вдома» — це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією».

Але подивімося на проблему з іншого боку: так, пандемія коронавірусу — серйозний виклик суспільству. Зараз відбувається якась демонізація вірусу: навколо нього постійно народжуються нові чутки та міфи, цифри хворих і померлих даються у відриві від загальної статистики захворюваності та смертності. Багато хто спантеличений незрозумілими страшними маніпуляціями влади, на кшталт абсолютно неефективного миття вулиць, носіння масок на відкритому повітрі або заборон гуляти в лісі. Частина так званих протиепідемічних заходів — насправді заходи залякування і психологічного тиску. А переляканій, дезорієнтованій людині легко вселити думку, що гіперопіка держави піде їй тільки на користь.

А тепер погляньмо на все це ось під яким кутом: попри ухвалені на швидку руку «коронавірусні» закони і розпорядження Кабміну, в Україні карантин не оголошений офіційно. Немає надзвичайного стану, не діють правила форс-мажору. Великою мірою, всі ці обмеження є антиконституційними.

Втім, правову оцінку карантинним заходам дадуть пізніше, але юристам вже зараз цікаво досліджувати новий інструмент електронного стеження і контролю. «Посадив себе під цілодобовий домашній арешт! — написав один з них після того, як добровільно задля експерименту приєднався до системи «Дій вдома». — Не можу пройти повз додаток, який примусово встановлюють всім, хто прибуває, ще в літаку! Встановлював його тремтячими руками! Так цікаво мені ще ніколи не було!.. Палаю бажанням віддатися під контроль держави, щоб вона, ріднесенька, контролювала кожен мій крок, адже як законослухняний громадянин я просто зобов'язаний любити приниження і підкорення! Покірність — це найкращий доказ патріотизму (за версією влади). Тепер просто з «електронного концтабору» вестиму щоденник і писатиму історії про те, як проходить моя самоізоляція».

Об’ємна база даних, що містить адресу, номер телефону та найсвіжіші фото людини, — дуже зручна річ для Великого Брата. Впровадження додатка може переслідувати дві приховані цілі. Перша — дослідити, наскільки легко українці сприйматимуть саму ідею тотального стеження. Друге — які обставини можуть їх до цього підштовхнути (одна з них — істерія навколо карантину). Нарешті, третя — обкатати технічні механізми, за допомогою яких Великий Брат стежитиме за тобою.

А поки за три місяці додаток «Дія» завантажили у свої смартфони вже 3 млн українців.