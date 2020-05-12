Приложение Дія и электронный карантин. Фото: Pixabay

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Ракурс

Приложение «Дія» — основной инструмент реализации концепции «Государство в смартфоне» — активно расширяет свою сферу применения.

В конце апреля в приложении «Дія» стали доступны электронные паспорта (только в ІD-формате, тем, у кого старый бумажный паспорт, необходимо обменять его на паспорт-карту). Появился и электронный кабинет гражданина, в котором аккумулированы самые разные данные из государственных реестров. О том, насколько надежно защищены эти данные, судить специалистам, но сама идея такого приложения выглядит довольно здравой. Однако даже хорошую идею можно приспособить для не очень хороших целей.

Приложение «Дія» и карантин

А теперь давайте поговорим немного о карантине, который можно рассматривать не только как инструмент борьбы с пандемией коронавируса, но и как масштабный социальный эксперимент по управлению массами. Мы уже писали о том, что один из основных страхов, порожденных пандемией, — страх перед диктатурой, которую могут ввести под предлогом борьбы с инфекцией. За нарушение правил, прописанных в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», предусмотрена административная и даже уголовная ответственность «за нарушение санитарных правил и норм», способствующих распространению инфекции. Однако стандартных методов недостаточно для эффективного контроля за соблюдением правил.

В начале апреля Министерство цифровой трансформации сообщило о новом мобильном приложении «Дій вдома», которое создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции тех, кто прибыл из-за рубежа, или тех, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом. Приложение разработано по распоряжению Кабмина.

Как это работает? Приложение устанавливается на телефон, пользователь проходит авторизацию, дает информацию о месте изоляции, делает фото на месте. Затем в течение двух недель ему приходят сообщения (время выбирается случайно), и, получив их, человек обязан прислать селфи — подтверждение того, что он находится на месте. Кроме того, отслеживается местоположение телефона.

Загружаем сами?

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации пояснила, что приложение «Дій вдома» устанавливается на мобильный телефон пользователя только если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля подтвердили, что человек нуждается в самоизоляции.

А как быть с прибывающими из-за рубежа? После презентации приложения в новостях писалось, что сознательные украинцы сами устанавливают его на свои смартфоны. Пограничники сообщали, что вначале это делала половина приезжающих, потом эта цифра стала расти.

Министр Михаил Федоров в интервью «Немецкой волне» сказал, что штрафов за отказ от загрузки приложения «Дій вдома» не предусмотрено: «Установка приложения рассчитана на самосознание людей. Штрафов за то, что кто-то не загрузит приложение, нет. Это никоим образом не регламентируется».

Однако, например, в сообщениях о спецрейсе из Стокгольма, который доставил украинских граждан, застрявших в Швеции, говорилось о том, что для возвращения в Украину они должны подписать согласие на обсервацию и скачать приложение «Дій вдома». «Приложение устанавливается на смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как те, кто нуждается в самоизоляции или обсервации», — сообщили в посольстве Украины в Швеции.

Дневники электронного концлагеря

Михаил Федоров поясняет, что приложение «Дій вдома» — инструмент, созданный для понимания того, сколько человек находится в самоизоляции. Речь идет о соблюдении карантинных мер, о возможных контактах потенциальных носителей вируса.

«Это такая аналитическая информация, — говорит он в одном из интервью. — В интернете много слухов о тотальном контроле, каких-то штрафах. Это очень популярная тема для обсуждения. Но на самом деле процесс проверки самоизоляции сегодня и так работает. Ничего страшного не происходит. И приложение «Дій вдома» — это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией».

Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны: да, пандемия коронавируса — серьезный вызов обществу. Сейчас происходит некая демонизация вируса: вокруг него постоянно рождаются новые слухи и мифы, цифры заболевших и умерших даются в отрыве от общей статистики заболеваемости и смертности. Многие сбиты с толку непонятными пугающими манипуляциями властей, вроде абсолютно неэффективного мытья улиц, ношения масок на открытом воздухе или запретов гулять в лесу. Часть так называемых противоэпидемических мер — на самом деле меры запугивания и психологического давления. А перепуганному, дезориентированному человеку легко внушить мысль, что гиперопека государства пойдет ему только на пользу.

А теперь взглянем на все это вот под каким углом: несмотря на принятые на скорую руку «коронавирусные» законы и распоряжения Кабмина, в Украине карантин не объявлен официально. Нет чрезвычайного положения, не действуют правила форс-мажора. По большому счету, все эти ограничения антиконституционны.

Впрочем, правовую оценку карантинным мероприятиям дадут позже, но юристам уже сейчас интересно исследовать новый инструмент электронной слежки и контроля. «Посадил себя под круглосуточный домашний арест! — пишет один из них, добровольно в качестве эксперимента включившийся в систему «Дій вдома». — Не могу пройти мимо приложения, которое принудительно устанавливают всем прибывшим еще в самолете! Устанавливал его трясущимися руками! Так интересно мне еще никогда не было!.. Горю желанием отдаться под контроль родного государства, чтобы оно, родимое, контролировало каждый мой шаг, ведь как законопослушный гражданин я просто обязан любить унижение и подчинение! Покорность — это лучшее доказательство патриотизма (по версии властей). Теперь прямо из «электронного концлагеря» буду вести дневник и писать истории о том, как проходит моя самоизоляция».

Объемная база данных, включающая адрес, номер телефона и самые свежие фото человека, — очень удобная вещь для Большого Брата. Внедрение приложения может преследовать две скрытые цели. Первая — исследовать, насколько легко украинцы примут саму идею тотальной слежки. Второе — какие обстоятельства могут их к этому подтолкнуть (одно из них — истерия вокруг карантина). Наконец, третья — обкатать технические механизмы, с помощью которых Большой Брат будет следить за тобой.

А пока за три месяца приложение «Дія» загрузили в свои смартфоны уже 3 млн украинцев.