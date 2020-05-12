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Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті

Дощ, сніг і шквальний вітер лютують на Львівщині та Закарпатті (ФОТО)

12 тра 2020, 11:15
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Погода в Україні зіпсувалася — шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті, тим часом Карпати продовжує засипати снігом. У Львові негода завалила три дерева, два з яких розташовані поблизу пам’ятника Королю Данилу Галицькому.

Ще одне дерево впало на вул. Енергетичній. Комунальники прибирають наслідки негоди, — повідомляє прес-служба Львівської міськради.

У інших районах міста через негоду впали кілька великих гілок дерев. Рятувальники просять львів’ян бути обережними.

Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті

Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті

Окрім цього, управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомило про падіння дерева на проїжджу частину автодороги Н-13 Ужгород — Перечин поблизу села Кам’яниця.

Тим часом у Карпатах продовжує сніжити.

Станом на ранок 12 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Температура повітря 4 °C вище нуля, — інформує у Фейсбук Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті

Як пишуть ЗМІ Закарпаття, у Карпатах випало близько 50 см снігу. Також останніми тижнями у горах похолодало.

Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті / Фото: MUKACHEVO.NET

За даними Укргідрометцентру, вночі 13 травня в західних областях України очікуються заморозки у повітрі 0−3°С, у північних та центральних областях, за виключенням Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0−5°С.

Штормове попередження по Україні оголосила ДСНС. Синоптики попереджають про пориви вітру та шквали, грози та заморозки.



Погода в Україні зіпсувалася: шквальний вітер наробив лиха на Львівщині та Закарпатті

Нагадаємо, сніг у травні випав у Карпатах, а також в деяких районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Джерело: Ракурс


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