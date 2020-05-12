Погода в Украине испортилась: шквальный ветер наделал беды на Львовщине и Закарпатье

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Погода в Украине испортилась — шквальный ветер наделал беды на Львовщине и Закарпатье, между тем Карпаты продолжает засыпать снегом. Во Львове непогода завалила три дерева, два из которых расположены возле памятника Королю Даниилу Галицкому.

Еще одно дерево упало на ул. Энергетической. Коммунальщики убирают последствия непогоды, — сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В других районах города из-за непогоды упали несколько крупных ветвей деревьев. Спасатели просят львовян быть осторожными.

Кроме этого, управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области сообщило о падении дерева на проезжую часть автодороги Н-13 Ужгород — Перечин близ села Каменица.

Между тем в Карпатах продолжает снежить.

По состоянию на утро 12 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Температура воздуха 4 °C выше нуля, — информирует в Фейсбук Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как пишут СМИ Закарпатья, в Карпатах выпало порядка 50 см снега. Также в последние недели в горах похолодало.

По данным Укргидрометцентра, ночью 13 мая в западных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0−3°С, в северных и центральных областях, за исключением Днепропетровской, — заморозки на почве 0−5°С.

Штормовое предупреждение по Украине объявила ГСЧС. Синоптики предупреждают о порывах ветра и шквалах, грозах и заморозках.

Напомним, снег в мае выпал в Карпатах, а также в некоторых районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.